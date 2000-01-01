Рафи Перец сделал выбор

Министр образования, председатель партии "Еврейский дом" раввин Рафи Перец (в составе "Ямина") поддержал Биньямина Нетаниягу.
Об этом он объявил 4 октября, отметив, что стоит на стороне правого блока, передает "Аруц Шева".
По словам Переца, он останется сторонником Нетаниягу, даже если мандат на формирование правительства будет возвращен президенту Реувену Ривлину.
"В ходе утренних переговоров с Нетаниягу и "Ликудом" я объявил, что мы поддерживаем Нетаниягу и правый блок. Мы гарантируем нашу поддержку и после возвращения мандата, а также в течение 21 дня, которые будут затем отведены на формирование правительства", – подчеркнул Перец.
Он добавил, что правительство широкого единства – это требование времени, а его осуществление, "безусловно, возможно".