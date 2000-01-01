05.10 09:24 MIGnews.com

Рафи Перец сделал выбор

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Министр образования, председатель партии "Еврейский дом" раввин Рафи Перец (в составе "Ямина") поддержал Биньямина Нетаниягу.Об этом он объявил 4 октября, отметив, что стоит на стороне правого блока, передает "Аруц Шева".По словам Переца, он останется сторонником Нетаниягу, даже если мандат на формирование правительства будет возвращен президенту Реувену Ривлину."В ходе утренних переговоров с Нетаниягу и "Ликудом" я объявил, что мы поддерживаем Нетаниягу и правый блок. Мы гарантируем нашу поддержку и после возвращения мандата, а также в течение 21 дня, которые будут затем отведены на формирование правительства", – подчеркнул Перец.Он добавил, что правительство широкого единства – это требование времени, а его осуществление, "безусловно, возможно".