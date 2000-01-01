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Адвокаты Нетаниягу представили заключение профессоров | Фото:05.10 10:57   MIGnews.com

Адвокаты Нетаниягу представили заключение профессоров

Адвокаты премьер-министра Биньямина Нетаниягу представили юридическое заключение пяти американских профессоров, в том числе Алана Дершовица, на предварительных слушаниях в рамках расследования по обвинениям в коррупции.

Как сообщает Тhe Times of Israel, один из профессоров попросил аудиенцию у генерального прокурора Авихая Мандельблитта, который отклонил запрос и сказал, что сам прочитает заключение.

На каких основаниях профессора утверждали, что освещение этой ситуации в СМИ ставит под угрозу демократию, не уточняется. Дершовиц ранее заявлял, что все политики ведут переговоры с новостными агентствами о расследовании, а "вмешательство в отношения между СМИ и правительством представляет огромную опасность для свободы слова".

Как известно, Нетаниягу предъявлено уголовное обвинение по трем делам о коррупции. В первом случае премьер-министр якобы поспросил издателя национальной ежедневной израильской газеты "Едиот ахронот" освещать деятельность властей в позитивном ключе в обмен на помощь в обуздании прямых конкурентов.

Во втором случае Нетаниягу подозревают в получении подарков на сумму не менее миллиона шекелей от голливудского магната и продюсера Арнона Милчена и других своих сторонников. Также премьер-министра обвиняют в мошенничестве и нарушении своих обязательств в деле с австралийским миллиардером Джеймсом Пэкером.

Окончательное решение, выдвигать обвинения против Нетаниягу или нет, должна принять Генеральная прокуратура, на что может уйти несколько месяцев.

Сам подозреваемый утверждал, что работал на благо страны, а выдвинутые против него обвинения политически мотивированы. Также адвокаты объявили, что на сделку со следствием о признании вины премьер-министр идти не собирается.

2 октября его представители явились в офис Мандельблитта для участия в предварительных слушаниях. Адвокат Каспи заявил, что есть материалы, которые изменят дела. В СМИ появилась информация, что правозащитники сфокусируют свои усилия на самом серьезном, с их точки зрения, обвинении. Речь идет о так называемом "деле 4000".

Они собираются выставить Нетаниягу в качестве пассивного игрока, лишь подписывавшего серии инструкций, одобренных всеми регулирующими органами.


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