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Кнессет будет распущен в октябре 05.08 17:47   MIGnews.com

Кнессет может быть распущен в октябре

Политические эксперты выразили уверенность в том, что Кнессет будет распущен в октябре, то есть за год до следующих очередных выборов, которые назначены на 05.11.2019.

Представители коалиции чиновники в эфире пятничных вечерних новостей Hadashot сообщили, что растет общественное недовольство в связи с противоречивыми законодательными инициативами - подрывают стабильность коалиции.

В июле председатели фракций коалиции согласились с тем, что, если Высокий суд не одобрит задержку с внесением поправок в закон о воинской повинности, который регулирует обязательную редакцию ультраправославных мужчин военным, Кнессет будет распускаться, и выборы будут запланированы на январь 2019 года, пишет IsraelHayom.

Вопрос об обязательной военной службе для ультраправославного сектора в течение многих лет преследовал израильскую политику. Многие в ультраправославном сообществе полагают, что они должны получить полное освобождение от военной воинской повинности, которое они считают второстепенным для изучения Торы, но светские израильтяне, которые подчиняются общему обязательному проекту, являются оскорбленный тем, что должен взять на себя всю военную нагрузку в одиночку, без какого-либо вклада со стороны значительного сектора населения.

Председатель Яхадут ха-Тора в Кнессете Яаков Лицман отказывается идти на компромисс по его требованию о полном освобождении для учеников ешивы, и хотя лидер ШАСа Арих Дери призвал Нетаниягу принять поправку, независимо от позиции Лицмана.

Лидер Habayit Hayehudi Нафтали Беннетт и глава Kulanu Моше Кахлон выступают за досрочные выборы в случае, если суд назначает голосование по поправкам к призыву.

Глава Наш дом — Израиль Авигдор Либерман заявил, что не согласится на какие-либо изменения в поправке.


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