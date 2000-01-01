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Иранские командующий: Мы захватим британское судно в ответ 05.07 15:43   MIGnews.com

Иранский командующий: Мы захватим британское судно в ответ

Иран пообещал захватить британский нефтяной танкер, если иранский танкер, задержанный у Гибралтара на этой неделе, не будет немедленно освобожден. Об этом сообщил старший командир Революционной гвардии в Твиттере в пятницу.

Британские королевские морские пехотинцы захватили супертанкер Grace 1 в четверг, 4 июля, за попытку доставить нефть в Сирию вопреки санкциям ЕС. Этот шаг вызвал неимоверную ярость Тегерана и может обострить его конфронтацию с Западом.

"Если Великобритания не освободит иранский нефтяной танкер, то власти будут обязаны захватить британский нефтяной танкер", – сказал генерал-майор КСИР Мохсен Резаи, который также является секретарем Совета целесообразности Ирана, мощного государственного органа.

"Исламский Иран за свою 40-летнюю историю никогда не начинал военных действий ни в каких сражениях, но также никогда не колебался с ответом на хулиганства", – сказал Резаи в своем Twitter.

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил в четверг, что иранский нефтяной танкер перевозил сырую нефть из Ирана, сообщает государственное информационное агентство IRNA.


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