Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Греция объявила о готовности к войне с Турцией | Фото:05.06 14:57   MIGnews.com

Греция объявила о готовности к войне с Турцией

В четверг, 4 июня, министр обороны Греция Никос Панайотопулос заявил о готовности к военному решению политического конфликта с Турцией.

Об этом сообщает издание Кathimerini.

Причиной конфликта являются мигранты и нефтяной спор. Таким образом Панайотопулос подтвердил слова премьер-министра по национальной безопасности Александроса Диакопулоса о готовности Греции к военному конфликту.

"В последнее время поведение Турции было довольно агрессивным. Я считаю, что единственный способ для Греции справиться с таким поведением – это, с одной стороны, использовать весь свой дипломатический арсенал, а с другой - позаботиться об усилении сдерживающей составляющей Вооруженных сил", – сказал глава минобороны.

Отношения Греции и Турции ухудшились на фоне миграционного кризиса и споров из-за прав на добычу ресурсов в Эгейском и Средиземном морях. Нефтегазовый спор связан с попытками Стамбула вести разведку и добычу ресурсов в районе континентального шельфа Греции.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:23
ПА и ХАМАС пытаются возобновить примирение
15:12
Крупнейший рост случаев заражения с мая: закрыты еще 5 школ
14:13
Еврейский университет получил $1 млн на проект по COVID-19
13:56
Нападение на Йехуду Глика: подозреваемого отпустили домой
13:37
В России умер известный актер
13:30
Минздрав: футбольный сезон под угрозой
13:15
Австрия нашла применение дому, где родился Гитлер
12:54
Бунт в "Бен-Гуриона": рейсы возобновлены
12:33
Израиль: на карантин закрыто 92 учебных заведения
12:12
Часть филиала IKEA в Бейт-Шемеш будет закрыта: причина
11:51
Главэпидемиолог Швеции о COVID-19: жертв много, усилий мало
11:30
Дипломаты рассказали, какую ждать реакцию на аннексию от ЕС
11:09
Сирия получит от Москвы вторую партию МиГ-29
10:48
Бунт в Бен-Гуриона: отменены взлеты и посадки
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  