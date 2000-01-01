Греция объявила о готовности к войне с Турцией

Причиной конфликта являются мигранты и нефтяной спор. Таким образом Панайотопулос подтвердил слова премьер-министра по национальной безопасности Александроса Диакопулоса о готовности Греции к военному конфликту.
"В последнее время поведение Турции было довольно агрессивным. Я считаю, что единственный способ для Греции справиться с таким поведением – это, с одной стороны, использовать весь свой дипломатический арсенал, а с другой - позаботиться об усилении сдерживающей составляющей Вооруженных сил", – сказал глава минобороны.
Отношения Греции и Турции ухудшились на фоне миграционного кризиса и споров из-за прав на добычу ресурсов в Эгейском и Средиземном морях. Нефтегазовый спор связан с попытками Стамбула вести разведку и добычу ресурсов в районе континентального шельфа Греции.