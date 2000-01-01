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На этот раз – без официальных лиц 05.06 21:27   MIGnews.com

На этот раз – без официальных лиц

В столице Ливана, Бейруте, прошла конференция против "Сделки века" с участием арабских деятелей различного толка..

По сообщению ТК Almayadeen, организаторами конференции против "Сделки века", проходившей в воскресенье в Бейруте в знак протеста против совещания в Манаме, были представители арабо-исламского сопротивления и прочие политические деятели.
Совещание Манамы, которое считается первым этапом проекта "Сделка века", намечено на 25-26 июня 2019 года в столице Бахрейна, Манаме.

Участники бейрутской конференции, назвав ликвидацию "Сделки века" задачей мусульманских стран, призвал их занять единую политическую и национальную позицию против реализации этого американского проекта.

Генеральный секретарь "Исламского джихада Палестины" Зияд Нахале назвал причиной экстремизма Израиля неограниченную поддержку со стороны США и сказал: "Силы палестинского сопротивления продолжат свой путь и никогда не капитулируют".

Участники конференции утверждали, что в соответствии с американским проектом, известным как "Сделка века", Иерусалим будет передан сионистскому режиму, палестинские беженцы, проживающие в других странах, полностью утратят право на возвращения, а Палестине будут принадлежать только оставшиеся куски на ЗбрИ и сектор Газа.

Отметим, что на данное мероприятие собрались «общественники» не представляющие собой серьезной политической силы, которые выражают интересы террористических групп и течений в исламском мире.


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