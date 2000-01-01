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6 арабских авиакомпаний приостановили полеты в Катар | Фото: Thinkstock05.06 13:50   MIGnews.com

6 арабских авиакомпаний приостановили полеты в Катар

Вслед за решением Саудовской Аравии, Египта, Бахрейна, ОАЭ, Йемена и Ливии разорвать отношения с Катаром, 6 арабских авиакомпаний приостановили полеты в Катар, как пишет РИА Новости.

Рейсы в Доху отменили Emirates и Etihad Airways (ОАЭ), Saudia (Саудовская Аравия), Gulf Air (Бахрейн) и Egypt Air (Египет) и Flydubai из ОАЭ.

Ранее сообщалось, что компания Qatar Airlines объявила о прекращении полетов в Абу Даби, начиная с сегодняшней ночи.

ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн и Египет закрыли свое воздушное пространство для Катара. Они также потребовали, чтобы граждане Катара покинули их территорию.
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