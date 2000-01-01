05.05 13:37 MIGnews.com

Четыре зоны деэскалации начнут действовать в Сирии с 6 мая

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В Сирии в четырех зонах безопасности уже с 6 мая остановят военные действия. Об этом накануне договорились участники встречи в Астане. Они определили четыре территории деэскалации, на которых прекратятся бои.В российской делегации отметили, что документ также сдвинет с мертвой точки процесс отделения террористов от оппозиции. Россия готова направить наблюдателей в зоны безопасности, а ВКС и авиация Сирии прекратят полеты. Официальный Дамаск приветствовал подписание меморандума. Планируется, что соглашение будет действовать полгода, возможно продление, сообщает телеканал "Россия 24".Вашингтон надеется на успех соглашения в Астане. Как заявили в Госдепе, Соединенные Штаты высоко оценивают роль России в переговорах. США призвали сирийскую оппозицию принимать активное участие в дискуссиях. Достигнутые договоренности приветствовал и генсек ООН. Антонио Гуттериш выразил надежду, что соглашение действительно приведет к улучшению жизни сирийцев.Гарантами выполнения соглашения выступили Россия, Турция и Иран.