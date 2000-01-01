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youtube05.04 08:51   MIGnews.com

Моссад:Иран ни на минуту не отказывался от ядерной программы

Глава Моссада Йоси Коэн заявил, что уверен на 100% в том, что Иран ни на минуту не прекращал развивать свою ядерную программу.

Он призвал международное сообщество либо изменить, либо отменить ядерное соглашение с Ираном.

Коэн отметил, что сделка с Ираном была "ужасной ошибкой, которая дала Тегерану легитимное право на создание ядерного оружия", передает Аруц Шева.

Руководитель разведывательного ведомства пояснил, что "основные моменты иранской ядерной программы не потерпели изменений". Благодаря этому, продолжил глава Моссада, "в течение ближайших нескольких лет Тегеран сможет получить все необходимое для создания атомной бомбы".

Это в свою очередь, предоставляет серьезную угрозу безопасности Израиля.
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