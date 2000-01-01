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РФ инициировала спецзаседание СБ ООН по делу Скрипаля 05.04 08:48   MIGnews.com

РФ инициировала спецзаседание СБ ООН по делу Скрипаля

В четверг, 5 апреля, Российская Федерация потребовала проведения собрания Совета безопасности ООН, планируется, что встреча начнется в 10 часов вечера по Москве. Дипломаты должны обсудить применение запрещенного химоружия в британском Солсбери.

Как известно, 4 апреля, на заседании СБ постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя обратился к главе Совета с просьбой созвать открытую спецвстречу, пишет 24 Мир.

Дипломат отметил, что применение химического оружия несет в себе серьезную угрозу, инцидент должен быть расследован, а безнаказанность недопустима.

По сей день Лондон не предоставил никаких доказательств вины Москвы.

Справка. Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в британском городе Солсбери 4 марта. Лондон пришел к выводу, что за отравлением стоит Кремль – для покушения использовалось нервно-паралитическое вещество «Новичок», произведенное в России.

Москва обвинения в причастности к отравлению отрицает, утверждая, что программ разработки этого яда в стране не существовало.
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