РФ инициировала спецзаседание СБ ООН по делу Скрипаля
В четверг, 5 апреля, Российская Федерация потребовала проведения собрания Совета безопасности ООН, планируется, что встреча начнется в 10 часов вечера по Москве. Дипломаты должны обсудить применение запрещенного химоружия в британском Солсбери.
Как известно, 4 апреля, на заседании СБ постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя обратился к главе Совета с просьбой созвать открытую спецвстречу, пишет 24 Мир.
Дипломат отметил, что применение химического оружия несет в себе серьезную угрозу, инцидент должен быть расследован, а безнаказанность недопустима.
По сей день Лондон не предоставил никаких доказательств вины Москвы.
Справка. Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в британском городе Солсбери 4 марта. Лондон пришел к выводу, что за отравлением стоит Кремль – для покушения использовалось нервно-паралитическое вещество «Новичок», произведенное в России.
Москва обвинения в причастности к отравлению отрицает, утверждая, что программ разработки этого яда в стране не существовало.