05.04 08:29 MIGnews.com

В распоряжении Асада - самые опасные вооружения

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На фоне идущих из Идлиба сообщений о растущем числе жертв химической атаки, представители западных разведывательных служб сообщили корреспондентам второго канала израильского ТВ, что в распоряжении Асада, находятся самые опасные вещества, в том числе - нервно-паралитические газы.Западный источник, только что вернувшийся из Сирии утверждает, что вопреки утверждениям, армия Асада по-прежнему представляет собой серьезную угрозу, и она способна применить наиболее летальные виды неконвенциональных вооружений.Те же источники утверждают, что если раньше сирийская армия применяла хлорин, то при атаке в Идлибе был использован нервно-паралитический газ.Источник в разведке отметил: “Мы видим рост использования химического оружия в Сирии. Сирийская армия совершила несколько химических атак, большей часть с использованием хлорина, который сбрасывался в бочках с вертолетов. Но на этот раз был применен нервно-паралитический газ - и это очень серьезно”.Источник заявил: “Мы считаем, что существуют секретные программы и секретные исследовательские центры, которых мы не посетили. У сирийского режима по-прежнему есть газы типа табин и VX . Мы не знаем точно, сколько химического оружия, сколько ракет, бочек и снарядов есть в их арсеналах. Что было уничтожено? - тысяча тонн химических боеприпасов разных видов, ракеты и снаряды разных калибров”.Разведывательные источники добавляют, что на настоящий момент нет информации о передаче химического оружия сирийцами “Хизбалле”. Тем не менее, речь идет “не о воображаемом сценарии”, и такую возможность следует учитывать.