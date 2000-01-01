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В распоряжении Асада - самые опасные вооружения 05.04 08:29   MIGnews.com

В распоряжении Асада - самые опасные вооружения

На фоне идущих из Идлиба сообщений о растущем числе жертв химической атаки, представители западных разведывательных служб сообщили корреспондентам второго канала израильского ТВ, что в распоряжении Асада, находятся самые опасные вещества, в том числе - нервно-паралитические газы.

Западный источник, только что вернувшийся из Сирии утверждает, что вопреки утверждениям, армия Асада по-прежнему представляет собой серьезную угрозу, и она способна применить наиболее летальные виды неконвенциональных вооружений.

Те же источники утверждают, что если раньше сирийская армия применяла хлорин, то при атаке в Идлибе был использован нервно-паралитический газ.

Источник в разведке отметил: “Мы видим рост использования химического оружия в Сирии. Сирийская армия совершила несколько химических атак, большей часть с использованием хлорина, который сбрасывался в бочках с вертолетов. Но на этот раз был применен нервно-паралитический газ - и это очень серьезно”.

Источник заявил: “Мы считаем, что существуют секретные программы и секретные исследовательские центры, которых мы не посетили. У сирийского режима по-прежнему есть газы типа табин и VX . Мы не знаем точно, сколько химического оружия, сколько ракет, бочек и снарядов есть в их арсеналах. Что было уничтожено? - тысяча тонн химических боеприпасов разных видов, ракеты и снаряды разных калибров”.

Разведывательные источники добавляют, что на настоящий момент нет информации о передаче химического оружия сирийцами “Хизбалле”. Тем не менее, речь идет “не о воображаемом сценарии”, и такую возможность следует учитывать.
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