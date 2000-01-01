05.03 07:03 MIGnews.com

Гватемала переведет посольство в Иерусалим 16 мая

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Президент Гватемалы Джимми Моралес выступил на конференции AIPAC и заявил, что гватемальское посольство будет переведено в столицу Израиля 16 мая.Моралес сказала: “24 декабря прошлого года Гватемала стала первой страной, присоединившейся к Соединенным Штатам и объявила о возвращении нашего посольства в Иерусалим. Я хотел бы поблагодарить президента Трампа за то, что он повел по этому пути”.Моралес добавил: “Я решил вернуть гватемальское посольство в Иерусалим. В качестве суверенного решения, мы признаем Иерусалим столицей Израиля”.Выступление Моралеса было встречено бурной овацией.В интервью с газетой Jerusalem Post Моралес заявил, что ведет неофициальные переговоры с другими странами, и примеру Гватемалы могут последовать другие латиноамериканские государства.Моралес заметил, что Гватемала была одним из первых государств, признавших Израиль, признавших разделение британского мандата и открывшего посольство Иерусалиме -в 1959 году.Ранее Моралес встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, который сказал: “Спасибо вам за все, что вы делаете, за признание Иерусалима столицей Израиля, я надеюсь, что ваше посольство переедет в Иерусалим, мы надеемся”.Моралес на это ответил: “Для нас - честь сделать верную вещь”.