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Гватемала переведет посольство в Иерусалим 16 мая 05.03 07:03   MIGnews.com

Гватемала переведет посольство в Иерусалим 16 мая

Президент Гватемалы Джимми Моралес выступил на конференции AIPAC и заявил, что гватемальское посольство будет переведено в столицу Израиля 16 мая.

Моралес сказала: “24 декабря прошлого года Гватемала стала первой страной, присоединившейся к Соединенным Штатам и объявила о возвращении нашего посольства в Иерусалим. Я хотел бы поблагодарить президента Трампа за то, что он повел по этому пути”.

Моралес добавил: “Я решил вернуть гватемальское посольство в Иерусалим. В качестве суверенного решения, мы признаем Иерусалим столицей Израиля”.

Выступление Моралеса было встречено бурной овацией.

В интервью с газетой Jerusalem Post Моралес заявил, что ведет неофициальные переговоры с другими странами, и примеру Гватемалы могут последовать другие латиноамериканские государства.

Моралес заметил, что Гватемала была одним из первых государств, признавших Израиль, признавших разделение британского мандата и открывшего посольство Иерусалиме -в 1959 году.

Ранее Моралес встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, который сказал: “Спасибо вам за все, что вы делаете, за признание Иерусалима столицей Израиля, я надеюсь, что ваше посольство переедет в Иерусалим, мы надеемся”.

Моралес на это ответил: “Для нас - честь сделать верную вещь”.
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