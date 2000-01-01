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Nakonu.com









05.03 17:04   MIGnews.com

Правые останутся у власти и через 10 лет

Перед отбытием в Вашингтон глава правительства Биньямин Нетаниягу опубликовал в твиттере диаграмму, свидетельствующую о нарастающей поддержке Ликуда. Согласно опросу общественного мнения, проведенного институтом геокартографии, если бы выборы прошли сегодня, Ликуд получил бы 36 мандатов.

Другой исследовательский центр, Ротем-AR провел опрос общественного мнения на тему того, как будет выглядеть политическая карта Израиля через 10 лет - в 2028 году.

Большинство - 63% верят в то, что правый блок продолжит править страной, масштабы коррупции только увеличатся, а напряженность в отношениях между отдельными группами населения будет расти.

Среди евреев в правление правых верит значительно больше - 66% опрошенных, в то время как среди арабов - только 50%. Почти половина и евреев и арабов верит в то, что напряженность в отношениях между ними будет нарастать.

60% опрошенных не верит в то, что в ближайшие 10 лет будет заключено постоянное соглашение с палестинцами. В то же время, 45% арабов верит в то, что у Израиля появится соглашения о мире с другими арабскими государствами, в то время как среди израильтян таких людей гораздо меньше - лишь 33%.

53% израильтян верят в то, что отношения с Соединенными Штатами улучшатся, и лишь 10% - в то, что они ухудшатся. 39% верят в то, что отношения с ЕС улучшатся, в то время как 27% в то, что они ухудшатся.
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