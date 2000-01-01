05.03 16:26 MIGnews.com

Генпрокурор потрясен делом о переписке судьи и следователя

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Комитет Кнессета по законодательству обсудил “паттерны поведения судей и представителей правоохранительных органов” на специальном заседании.В мероприятии принял участие генеральный прокурор Израиля Шай Ницан.Ницан сообщил, что “глубоко удивлен” фактом переписки судьи Ронит Познански-Кац с следователем Ираном Шахаром-Шавитом.Генпрокурор заявил: “Я не думаю, что прокуроры должны переписываться со следователями по рассматриваемым делам. на личном уровне и я и все мое окружение сильно удивлены. Даже после того, как картина произошедшего прояснилась, элемент удивления не исчез”.