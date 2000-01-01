Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Генпрокурор потрясен делом о переписке судьи и следователя 05.03 16:26   MIGnews.com

Генпрокурор потрясен делом о переписке судьи и следователя

Комитет Кнессета по законодательству обсудил “паттерны поведения судей и представителей правоохранительных органов” на специальном заседании.

В мероприятии принял участие генеральный прокурор Израиля Шай Ницан.

Ницан сообщил, что “глубоко удивлен” фактом переписки судьи Ронит Познански-Кац с следователем Ираном Шахаром-Шавитом.

Генпрокурор заявил: “Я не думаю, что прокуроры должны переписываться со следователями по рассматриваемым делам. на личном уровне и я и все мое окружение сильно удивлены. Даже после того, как картина произошедшего прояснилась, элемент удивления не исчез”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:18
В Голландии футбольный матч закончился дракой с футболистами
23:58
Израильские ВВС предпочли вертолеты Chinook
23:48
Netflix выпустил тизер "Карточного домика" без Спейси
22:27
Саудовская Аравия и Египет создали совместный фонд
21:22
Стало известно, сколько шпионов разоблачили в РФ
20:46
Блок возглавил МИД Нидерландов
20:18
Поляки построят забор на границе с РФ и Украиной
20:12
Судья об изнасиловавшем роженицу: это длилось пару минут
19:40
Лапид: ультраортродоксы - настоящие вымогатели и шантажисты!
19:35
Германия раскритиковала Трампа за угрозы ввести пошлины
18:28
Моравецкий: Польша — надежный союзник Израиля
17:47
"Конец света": ветер снес крышу аэропорта
17:28
Смерть Мии: город Кандел всю субботу штормили демонстранты
17:25
Нетаниягу: за США и Гватемалой скоро последуют и другие
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus