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Назначены судьи, которые расследуют переписку Познански-Кац 05.03 14:12   MIGnews.com

Назначены судьи, которые расследуют переписку Познански-Кац

Президент БАГАЦа Эстер Хайют назначила комиссию по расследованию инцидента с перепиской судьи Ронит Познански-Кац с следователем комиссии по ценным бумагам Ираном Шахаром-Шавитом.

В заявлении президента БАГАЦа говорится, что комиссия расследует, в соответствии с требованиями омбудсмена Элиезера Ривлина обнаружившего в деле “серию личных ошибок судьи и судьи и судебной системы”.

Главой комиссии расследования назначен судья БАГАЦа Йосеф Эльрон. В состав комиссии входят судьи Равиталь Яффеа Кац и судья Эйнат Рон.

Хайют подчеркнула: Мы обязаны исправить любую выявленную системную ошибку ради того, чтобы поддержать и усилить веру общества в суды”.
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