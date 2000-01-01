05.03 14:12 MIGnews.com

Назначены судьи, которые расследуют переписку Познански-Кац

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Президент БАГАЦа Эстер Хайют назначила комиссию по расследованию инцидента с перепиской судьи Ронит Познански-Кац с следователем комиссии по ценным бумагам Ираном Шахаром-Шавитом.В заявлении президента БАГАЦа говорится, что комиссия расследует, в соответствии с требованиями омбудсмена Элиезера Ривлина обнаружившего в деле “серию личных ошибок судьи и судьи и судебной системы”.Главой комиссии расследования назначен судья БАГАЦа Йосеф Эльрон. В состав комиссии входят судьи Равиталь Яффеа Кац и судья Эйнат Рон.Хайют подчеркнула: Мы обязаны исправить любую выявленную системную ошибку ради того, чтобы поддержать и усилить веру общества в суды”.