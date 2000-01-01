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Нетаниягу: за США и Гватемалой скоро последуют и другие 05.03 17:25   MIGnews.com

Нетаниягу: за США и Гватемалой скоро последуют и другие

"Я был рад встретиться здесь с президентом Гватемалы Джимми Моралесом, истинным другом Израиля. Он сказал мне, что намерен перевести посольство Гватемалы из Тель-Авива в Иерусалим сразу после перевода американского посольства.

Помните, в свое время я сказал, что за США последуют другие страны? Вот еще одна страна. А теперь я вам говорю: будут и другие страны!"

Напомним, что Соединенные Штаты Америки и Гватемала планируют уже этой весной перевести свои посольства из Тель Авива в Иерусалим.
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