04.11 21:07 MIGnews.com

Нетаниягу: я не услышал ответов от Ганца

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Вечером, 4 ноября, премьер-министр Биньямин Нетаниягу созвал лидеров правых партий в свой офис.В частности, он рассказал о политическом тупике в ходе переговоров с "Кахоль Лаван" в вопросе создания правительства единства, передает "Аруц Шева"."Мы согласились на многие уступки. Я хотел услышать ответы от Бени Ганца, но не услышал. Наша переговорная команда в течение двух дней пыталась встретиться с переговорной командой "Кахоль Лаван", но та сторона изо дня в день отвергает какие-либо контакты, пока встреча не запланирована", – отметил Нетаниягу.После встречи было обнародовано заявление, в котором Ганца призвали сформировать правительство широкого национального единства в соответствии с планом президента Реувена Ривлина и избежать ненужных выборов на фоне проблем в сфере безопасности.Лидеры правых фракций подтвердили, что не собираются присоединяться к правительству меньшинства после переговоров.