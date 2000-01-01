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Иран атакует Израиль также, как атаковал Саудовскую Аравию 04.10 08:55   MIGnews.com

Иран атакует Израиль также, как атаковал Саудовскую Аравию

И президент Израиля Рувен Ривлин, и премьер-министр Биньямин Нетаниягу в речи на инаугурации Кнессета говорили о “настоятельной необходимости создания правительства национального единства” из-за проблем в сфере безопасности - и это, скорее всего, не спин.

За подобными заявлениями, очевидно стоит реакция на агрессивное иранское поведение в Персидском заливе. Иранцы атакуют корабли в международных водах, сбивают американские дроны и атакуют нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Соединенные Штаты не реагируют, и, хуже того, президент Дональд Трамп якобы “просит” о встрече и переговорах с президентом Ирана Рухани - даже ценой снятия санкций с Тегерана.

В Израиле предполагают, что Иран готов продемонстрировать то же мастерство давления на Еврейское Государство, которое было применено против арабских стран Залива. Одной из таких возможностей является атака с помощью беспилотников. Именно поэтому во вчерашней речи премьер говорил о необходимости готовить и оснащать армию оружием будущего.

Нетаниягу предупредил: “Мы столкнулись лицом к лицу с колоссальным вызовом в сфере безопасности, который делается все более острым от недели к неделе,на протяжении последних двух месяцев и в особенности в последние недели. Это не спин и не каприз - любой, кто знаком с деталями, знает, что это - правда”.

Нетаниягу осознал, что в ближайшем будущем может произойти нечто, что совершенно спутает все политические расклады в Израиле и вынудит всех игроков к немедленному формированию правительства национального единства. Именно поэтому он не спешит вернуть мандат на формирование кабинета президенту страны.

Нетаниягу, выступая перед Кнессетом подчеркнул: “Иран ужесточает свои позиции, его дерзость и наглость нарастают, он атакует международные мореходные маршруты, атакует повсюду, в том числе и американские самолеты, и теперь - саудовские месторождения нефти. При этом он без устали повторяет - Израиль должен исчезнуть. Это - цитата, а  не теория”.

Нетаниягу продолжил: "Они в это верят. Они к этому стремятся. И мы должны отнестись к этому очень серьезно. Такая реальность требует от нас усилиться, вооружиться и дать в руки наших солдат такие средства защиты и нападения, масштаб и интенсивность применения которых не знала история. Теперь запомните и запишите мои слова - эти вещи происходят прямо сейчас вокруг нас и влекут за собой немедленные и непосредственные последствия”.


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