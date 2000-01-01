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Ашкенази занял важную должность в правительстве | Фото:04.10 07:34   MIGnews.com

Ашкенази занял важную должность в правительстве

Законодатель "Кахоль Лаван" Габи Ашкенази, бывший начальник штаба армии, вступил в должность комитета Кнессета по внешней политике и обороне 3 октября после официального принятия присяги.

Об этом сообщает авторитетное издание The Times of Israel.

На этой должности Ашкенази заменил лидера "Ликуда" Ави Дихтера, бывшего руководителя службы безопасности "Шин Бет", который последние 3,5 года возглавлял надзорный орган израильских силовых структур.

Самые жизненно важные комитеты Кнессета, в том числе по внешней политике и финансовый, который утверждает утверждающий государственный бюджет, должны быть укомплектованы на постоянной основе. Они должны проводить заседания даже в преддверии или сразу после выборов, утверждая или контролируя наиболее важные функции правительства.


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