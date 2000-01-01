04.10 07:06 MIGnews.com
Хаим Кац обратился к Нетаниягу по поводу праймериз
3 октября, председатель Центрального Комитета партии "Ликуд", депутат Кнессета Хаим Кац предложил Биньямину Нетаниягу созвать заседание ЦК.
Как сообщает "Аруц Шева", он призвал объявить о проведении праймериз через год.
Уточняется, что Кац согласился созвать ЦК уже на следующей неделе, чтобы выразить поддержку Нетаниягу в качестве единственного правого кандидата для формирования нового правительства.
По предварительной информации, премьер-министр рассматривает это предложение – и еще не принял решения.
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