04.10 07:06 MIGnews.com

Хаим Кац обратился к Нетаниягу по поводу праймериз

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3 октября, председатель Центрального Комитета партии "Ликуд", депутат Кнессета Хаим Кац предложил Биньямину Нетаниягу созвать заседание ЦК.Как сообщает "Аруц Шева", он призвал объявить о проведении праймериз через год.Уточняется, что Кац согласился созвать ЦК уже на следующей неделе, чтобы выразить поддержку Нетаниягу в качестве единственного правого кандидата для формирования нового правительства.По предварительной информации, премьер-министр рассматривает это предложение – и еще не принял решения.