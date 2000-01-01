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Мики Зоар: коалиция может развалиться 04.06 13:44   MIGnews.com

Мики Зоар: коалиция может развалиться

Глава коалиции Мики Зоар (Ликуд) в интервью 12-му каналу израильского ТВ предупредил, что “взаимные нападки между нами и Кахоль Лаван могут привести к развалу коалиции”.

Зоар сказал: “Правительство было создано ради Государства Израиль, а не ради нас, политиков. Когда я вижу, что Кнессет функционирует. Я понимаю, что мы приняли правильное решение. Кахоль Лаван - не марионетки на веревочках. Следует помнить, что сейчас они изучают работу своих министерств, потому что они не пришли в правительство с опытом работы министрами. Я полностью с ними сотрудничаю”.

Зоар также обвинил газету Едиот Ахронот в том, что ее корреспонденты исказили мнение министра транспорта Мири Регев о Бени Ганце, вложив в ее уста свои собственные вопросы и выдав их за ответы министра.

Зоар сказал: Все эти атаки пока не нанесли существенного вреда коалиции. Но я хочу сказать Бени Ганцу - если они продолжатся, ситуация может ухудшиться, и это будет трудно остановить, и правительство развалится”.


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