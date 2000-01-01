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МВД Польши призывает закрыть границы для мусульман | Фото: Flickr04.06 21:02   MIGnews.com

МВД Польши призывает закрыть границы для мусульман

Террористические акты в Европе являются результатом потакания мультикультурализму, поэтому надо прекратить поток мусульманских мигрантов из Северной Африки и Ближнего Востока, заявил глава МВД Польши Мариуш Блащак.

"Угроза террористических посягательств, которые совершают мусульманские террористы в Западной Европе — это факт, а не инциденты", — заявил он в эфире Польского телевидения, комментируя последние теракты в Лондоне.

Говоря о политике мультикультурализма, Блащак подчеркнул, что она приносит "плохие плоды".

"Это отход от корней цивилизации Европы, а значит — от христианства… Потакание политике мультикультурализма, потакание политкорректности, это приносит плохие плоды", — сказал он.

В этой связи Блащак отметил возможность терактов и в самой Польше. Из-за этого министр призывает Евросоюз изменить свою миграционную политику, закрыв границы от наплыва мигрантов-мусульман из Северной Африки и Ближнего Востока.

"Нужно менять политику миграции. Нужно делать ставку именно на европейские ценности, вытекающие из христианской цивилизации. Здесь должны быть приняты решительные меры, последовательные действия, и одним из элементов этих действий является прекращение политики открывания двери для притока мусульманских мигрантов из Северной Африки, с Ближнего Востока", — сказал Блащак.
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