Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












flickr/Prime Minister of Israel 04.06 14:24   MIGnews.com

Нетаниягу в Либерии: "Израиль возвращается в Африку"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отправился в Либерию в субботу вечером, 3 июня, где он примет участие в конференции западноафриканских стран и подпишет ряд соглашений, которые укрепят связи Израиля с регионом.

"Я лечу сегодня вечером в западноафриканскую страну Либерия по приглашению Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС). Впервые неафриканский лидер был приглашен выступить на важном форуме", - написал Нетаниягу.

"Мой визит в Либерию - еще одна глава в попытке сломать автоматическое антиизраильское большинство в Организации Объединенных Наций. Этот процесс займет годы ... Тем временем Израиль возвращается в Африку", - сообщил Нетаниягу на его странице в Facebook.

В ходе своего визита премьер-министр Израиля встретится с рядом лидеров из западноафриканских стран и подпишет соглашение о расширении двусторонних связей по широкому спектру областей, включая сельское хозяйство, особенно усилия по борьбе с опустыниванием, а также соглашения на уровне национальной безопасности и кибербезопасности, культуры и науки.

В дополнение к соглашению о совместной работе по сокращению масштабов нищеты и улучшению водных ресурсов, обе стороны, как ожидается, заявят о своем сотрудничестве в "борьбе с террором".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:55
Google грозит штраф на сумму в $9 млрд
13:53
"Европа отказывается признать что против нее ведут войну"
13:17
2 австралийца стали жертвами теракта в Лондоне
12:49
Меркель "опечалена и встревожена" терактом в Лондоне
12:21
Число погибших в теракте в Лондоне возросло до 7 человек
12:10
"Израиль не готовил ядерный взрыв на Синае"
11:53
В Тель-Авиве прозвучали сирены ракетной тревоги
11:23
ФАТХ: Стена Плача принадлежит евреям
11:21
Мэр Лондона: "Выборы откладывать нельзя"
10:51
Полиция Филиппин установила личность атаковавшего в казино
10:39
Среди пострадавших в Лондоне были 2 граждан Франции
10:21
Эммануэль Макрон: рождение "анти-Трампа"?
09:55
Паника из-за террора: более 1000 раненых в давке в Турине  
09:54
Число пострадавших в Лондоне выросло до 48 человек
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus