04.06 14:24 MIGnews.com

Нетаниягу в Либерии: "Израиль возвращается в Африку"

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отправился в Либерию в субботу вечером, 3 июня, где он примет участие в конференции западноафриканских стран и подпишет ряд соглашений, которые укрепят связи Израиля с регионом."Я лечу сегодня вечером в западноафриканскую страну Либерия по приглашению Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС). Впервые неафриканский лидер был приглашен выступить на важном форуме", - написал Нетаниягу."Мой визит в Либерию - еще одна глава в попытке сломать автоматическое антиизраильское большинство в Организации Объединенных Наций. Этот процесс займет годы ... Тем временем Израиль возвращается в Африку", - сообщил Нетаниягу на его странице в Facebook.В ходе своего визита премьер-министр Израиля встретится с рядом лидеров из западноафриканских стран и подпишет соглашение о расширении двусторонних связей по широкому спектру областей, включая сельское хозяйство, особенно усилия по борьбе с опустыниванием, а также соглашения на уровне национальной безопасности и кибербезопасности, культуры и науки.В дополнение к соглашению о совместной работе по сокращению масштабов нищеты и улучшению водных ресурсов, обе стороны, как ожидается, заявят о своем сотрудничестве в "борьбе с террором".