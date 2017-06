04.06 12:10 MIGnews.com

"Израиль не готовил ядерный взрыв на Синае"

Заместитель министра Михаэль (Майкл) Орен (“Кулану”), являющийся одним из признанных во всем мире экспертов по Шестидневной войне, прокомментировал публикацию американского издания The New York Times о том, что в период Шестидневной войны Израиль взвешивал возможность применения ядерного оружия на Синайском полуострове.“В своей статье Авнер Коэн полагается на утверждения одного-единственного источника - интервью отставного бригадного генерала Ицхака Яакова, - отметил Михаэль Орен. - Среди серьезных исследователей такое недопустимо”.“Я тоже беседовал с Ицхаком Яаковом, и у меня не создалось впечатления, что его рассказ имеет под собой основания, - продолжил Орен. - К этому моменту были опубликованы десятки, если не сотни тысяч ранее засекреченных документов о Шестидневной войне: и протоколы заседаний нашего правительства с руководителями системы безопасности, и отчеты зарубежных разведок, и во всех этих документах нет никакого намека, способного подтвердить версию Авнера Коэна. Если бы что-то было, у нас непременно бы появились дополнительные доказательства”.Как известно, к годовщине Шестидневной войны The New York Times опубликовала материал о том, что израильское руководство планировало взорвать на территории Синайского полуострова, в 20 километрах от египетского укрепрайона Абу-Агейла, ядерную боеголовку. По утверждению автора нескольких книг о ядерной программе Израиля Авнера Коэна, речь шла о миссии-самоубийстве: физики-ядерщики, которые якобы должны были запустить детонацию, погибли бы на месте. Коэн утверждает, что лишь молниеносная победа привела к отмене этого плана.