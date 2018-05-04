Генерал: Россия и США должны обединиться ради Афганистана
Генерал, командующий военных сил США Джон Николсон в Афганистане призвал Россию и Америку объедииться во имя светлого будущего арабского государства.
"У нас есть общая заинтересованность в победе над ИГ, у нас есть общая заинтересованность в борьбе с наркотиками, у нас есть общая заинтересованность в мире и стабильности в Афганистане. И мы надеемся, что сможем работать с Россией и всеми другими странами в регионе ради достижения этих целей в Афганистане. Мы наблюдаем, что "Талибану" оказывают ограниченную помощь. Мне в мою штаб-квартиру доставляли вооружения, отправленные губернаторами северных частей страны, которые заявляли, что это оружие "Талибану" предоставили русские. Разумеется, сложно подтвердить это с большой степенью уверенности. Главное, что у нас с Россией в Афганистане есть общие интересы", - передали слова Николсона на RT.
Генерал, что исламские террористы несут угрозу не только для Афганистана, но и для США, России и всей Центральной Азии