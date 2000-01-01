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В ЦАХАЛе гей впервые займет должность генерал-майора | Фото:04.05 10:24   MIGnews.com

В ЦАХАЛе гей впервые займет должность генерал-майора

Главный военный прокурор Шарон Офек будет повышен до звания генерала-майора.

Об этом в пятницу, 4 мая сообщает The Times of Israel со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа.

Уточняется, что решение присвоить 47-летнему Офеку звание генерала-майора было утверждено министром обороны Авигдором Либерманом по рекомендации начальника генерального штаба Гади Айзенкота.

Таким образом, впервые в истории израильской армии открытому гомосексуалу присвоено звание генерал-майора.

Уточняется, что Офек останется на должности генерального прокурора на 5 лет с возможностью продления пребывания на посту на один год.

Отметим, что в прошлом срок полномочий военных прокуроров ЦАХАЛа составлял от четырех до восьми лет.

Как известно, до Афека должность главного военного прокурора ЦАХАЛа всегда занимал генерал-майор.

Напомним, что Шарон Офек возглавлял сторону обвинения на процессе по делу Эльора Азарии.
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