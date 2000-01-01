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Мири Регев: в Самарии построят 500 новых домов04.04 15:55   MIGnews.com

Мири Регев: в Самарии построят 500 новых домов

Министр культуры Мири Регев ("Ликуд") заявила, что расширение зданий в Иудеи и Самарии является неотъемлемой частью строительной деятельности Израиля. Об этом министр сообщила во время мероприятия, организованного областным советом Самарии.

"Мы вернулись в Самарию, мы пришли домой. Даже если они [палестинцы] будут копать очень глубоко – они не найдут здесь палестинскую монету. С другой стороны, мы видим нашу историю здесь – древнее королевство Израиль, которое было расположено здесь в Себастии", - цитирует Аруц Шева слова депутата Кнессет.
По словам Регев, сразу же после Дня Независимости Израиля власти утвердят строительство 500 новых единиц жилья в городе Хар-Браха.

"Нам нужно строить и возвращать еврейскую жизнь в эти районы. Мы обеспечим разрешение на строительство для промышленных зон, так как для жизни [здесь] необходима работа и занятость", - резюмировала министр культуры.
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