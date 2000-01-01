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The New Israel Fund отрицает обвинения Нетаниягу | Фото:04.04 14:08   MIGnews.com

The New Israel Fund отрицает обвинения Нетаниягу

Несмотря на заявления, озвученные премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, представители The New Israel Fund утверждают, что не обсуждали с правительством Руанды вопрос депортации нелегальных мигрантов.

Об этом в среду, 4 апреля сообщает Ynet.

Согласно официальному заявлению The New Israel Fund, фонд никогда не вступал в контакт с правительством Руанды.

По словам генерального директора фонда, Мики Гицина, "глава правительства Израиля в своих обвинениях против The New Israel Fund зашел слишком далеко".

Издание отмечает, что Гицин призвал всех, "кому дорога демократия", встать на сторону его организации, "согласны вы с нами или нет".

По данным издания, гендиректор фонда заявил, что The New Israel Fund взвешивает возможность подачи против Нетаниягу иска о клевете за то, что премьер обвинил фонд в задействовании европейских источников, которые давили на Руанду, чтобы та отказалась принимать африканцев из Израиля, несмотря на соглашение, заключенное между ею и еврейским государством.

При этом НИФ открыто признает, что действительно оказывал финансовую и стратегическую помощь организациям, выступающим против депортации африканских нелегалов.

"Мы опасаемся и призываем всех, кому Израиль дорог как демократическое государство, встать на нашу сторону, согласны вы с нами или нет. Тот, кто не считает, что сегодня жертва мы, а завтра ею можете стать вы, не понимает, что происходит здесь в последний год", - утверждает Гицин.

Напомним, Биньямин Нетаниягу ранее заявил, что именно из-за вмешательства фонда The New Israel Fund и Европейского союза правительство Руанды отклонило поступившее от израильской стороны предложение о предоставлении убежища депортируемым из Израиля выходцам из Эритреи и Судана.

Также глава правительства выразил желание, чтобы власти занялись расследованием деятельности фонда.
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