04.04 11:22 MIGnews.com

Фукаха убили из-за сбора податей с тоннелей

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Ликвидация Мазена Фукаха, одного из лидеров террористической организации ХАМАС, продолжает порождать все новые теории о том, что стало причиной убийства.ХАМАС обвиняет в организации убийства Израиль, и угрожает отомстить - устроить теракт на израильской территории или ликвидировать высокопоставленного израильского чиновника.Между тем, источники в Газе сообщают, что ликвидация в Газе могла оказаться результатом внутреннего конфликта в ХАМАСе - как о том и заявил министр обороны Израиля Авигдор Либерман.По данным источников в Газе, Фуках,среди прочего, был ответственным за сбор налогов с контрабандистов, доставляющих в Газу по тоннелям товары из Египта.С избранием в конце февраля на пост главы ХАМАСа в Газе Яхьи Санвара между двумя лидерами возник конфликт. Санвар осознал, что Фуках долгое время работал без всякого надзора со стороны руководства ХАМАСа, и откладывал часть из собранных денег себе в карман.Санвар потребовал, чтобы все деньги - а речь идет об основном источнике доходов ХАМАСа - шли через него. Фуках наотрез отказался, заявив, что это поставит под сомнение его репутацию в ХАМАСе. Через 10 дней после конфликта с Санваром Фуках был расстрелян в гараже своего дома в Газе командой профессиональных убийц.