Нетаниягу: досрочных выборов не будет

Премьер-министр Нетаниягу не видит причин для досрочных выборов, даже несмотря на очередной коалиционный кризис из-за требований ортодоксальных партий принять закон о полной отмене военного призыва среди учащихся в йешивах.
"Мы не идем на выборы. У нас нет для этого никаких оснований и при наличии доброго настроя этого не произойдет. У меня есть хороший настрой, и я надеюсь, что он есть и у наших коалиционных партнеров", - заявил глава правительства в аэропорту Бен-Гурион, перед началом своего 5-дневного визита в США.
Несмотря на не самые радужные прогнозы, Биньямин Нетаниягу уверен, что на этот раз его правительству удастся отработать полный срок – до следующих выборов в ноябре 2019 года.
Впрочем, ранее в израильской прессе появилась информация о том, что, несмотря на нежелание всех членов правительства, досрочные выборы состоятся не позже ближайшего июня. Конечно же, в том случае, если ортодоксы в коалиции не отступят.
Выступая в вечернем эфире 10-го канала ИТВ, заместитель министра иностранных дел Ципи Хотовели уже заявила, что в "Ликуде" не боятся досрочных выборов, хотя и предпочли бы доработать этот срок.
"Мы наблюдаем в опросах рост нашей поддержки, но для блага общества правительство должно доработать свой срок. Нет такого политического кризиса, который нельзя было бы решить реальным путем. Я советую коалиционным партиям, которые едва колеблются на избирательном пороге и, вероятно, после выборов исчезнут, решить этот кризис", - призвала она.