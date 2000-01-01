04.03 20:32 MIGnews.com

Моше Яалон создаст новую политическую партию

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Бывший министр обороны Израиля Моше Яалон (Ликуд) в субботу, 4 марта заявил о своем намерении создать новую политическую партию. Кроме того он сообщил, что планирует баллотироваться на пост премьер-министра страны в ближайшие выборы в Израиле."Когда я понял, что должен покинуть свою работу на должности министра обороны, я решил, что должен позаботиться о стране, о детях и внуках каждого. Поэтому я решил создать политическую партию. Я намерен добиться политической власти. Я принял решение баллотироваться на пост премьер-министра Израиля", - заявил Яалон.Кроме этого, говоря о докладе контролера, который раскритиковал принятие решений Кабинетом безопасности во время "Нерушимой скалы", экс-министр обороны отметил, что министр образования Беннет связался с ЦАХАЛом без разрешения и получил несанкционированные отчеты о прогрессе операции.