04.03 14:22 MIGnews.com

Яалон: "Мы достигли нашей цели в 2014 году"

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Бывший министр обороны Израиля Моше Яалон прокомментировал в субботу, 4 марта, доклад контролера, который раскритиковал принятие решений Кабинетом безопасности во время операции "Нерушимая скала" в 2014 году, когда Яалон был министром обороны и частью Кабинета в течение этого времени."Мы достигли нашей цели, не дав ХАМАСу достичь чего либо, и если бы мы пошли на лозунги, мы имели бы гораздо больше жертв, и они бы выпустили больше ракет", - сказал Яалон."Именно поэтому мы стремились к прекращению огня на наших условиях, не дав ХАМАСу достичь вообще каких либо результатов, и посмотрим на результаты: два с половиной года беспрецедентного спокойствия", - подчеркнул бывший министр обороны."Это хорошо, что наши враги оценивают ЦАХАЛ гораздо выше, чем мы делаем это", - добавил Яалон.