Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












flickr 04.03 14:22   MIGnews.com

Яалон: "Мы достигли нашей цели в 2014 году"

Бывший министр обороны Израиля Моше Яалон прокомментировал в субботу, 4 марта, доклад контролера, который раскритиковал принятие решений Кабинетом безопасности во время операции "Нерушимая скала" в 2014 году, когда Яалон был министром обороны и частью Кабинета в течение этого времени.

"Мы достигли нашей цели, не дав ХАМАСу достичь чего либо, и если бы мы пошли на лозунги, мы имели бы гораздо больше жертв, и они бы выпустили больше ракет", - сказал Яалон.

"Именно поэтому мы стремились к прекращению огня на наших условиях, не дав ХАМАСу достичь вообще каких либо результатов, и посмотрим на результаты: два с половиной года беспрецедентного спокойствия", - подчеркнул бывший министр обороны.

"Это хорошо, что наши враги оценивают ЦАХАЛ гораздо выше, чем мы делаем это", - добавил Яалон.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:49
Трамп намерен сократить траты на экологические программы
14:30
Семьи жертв рейса MH370 не прекратят поиски самолета
13:55
В 2017 году расходы на оборону Китай увеличит на 7%
13:27
Глава МИД Британии впервые отправится в РФ с 2012 года
13:24
Обокрали дом футболиста Терри, узнав об отпуске из соцсетей
12:54
Конгрессмен рассказал о контактах коллег с дипломатами из РФ
12:21
Кадровый кризис в иммиграционных службах США
11:58
Лидеры еврейской общины США встретились с директором ФБР
11:30
Эрдоган обвинил журналиста в работе на спецслужбы Германии
11:18
15 тысяч детей смогли сбежать из Мосула
10:49
В Иордании казнили 15 человек
10:22
Эрдоган призвал судить Германию за пособничество терроризму
09:54
Опрос: Марин Ле Пен теряет поддержку избирателей
09:17
СМИ: Великобритания может не заплатить ЕС 60 млрд евро
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus