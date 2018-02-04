Тайный козырь в будущей войне: десант в тылу Хизбаллы
Израильская пресса сообщает о новых сценариях будущей войны с “Хизбаллой”.
Планируется, среди прочего, выброс целых десантных батальонов в глубоком тылу “Хизбаллы” и рейды на ливанской территории без поддержки сухопутных сил.
На недавно прошедших учениях в Цеелим десантники 101-го батальона готовились к полномасштабной войне на два фронта. Батальон должен находится на полном самообеспечении - продукты и вода с ливанских кухонь, медикаменты и перевязочные средства из ливанских аптек, солдаты учатся использовать трофейные автоматы Калашникова.
Способность вести автономные боевые действия глубоко в южном Ливане - одна из козырных карт, на которую рассчитывает командование ЦАХАЛа в будущей войне.
Командование предполагает, что после окончания боевых действий в Сирии Насралла сосредоточит значительную часть своих сил у границы с Израилем. ЦАХАЛ ответит на это брутальным, скоротечным маневром, в котором будут участвовать комбинированные силы, в состав которых будут включены танки, армейские бульдозеры, артиллерия и тысячи солдат сухопутных сил.
В ходе учений на протяжении последних трех недель первые за многие годы использовались боевые боеприпасы. Над солдатами на бреющем полете постоянно проходили истребители F-16. Командиры взводов и батальонов отрабатывали управление огнем вертолетов, и, в первую очередь, беспилотников. Но реальные испытания начались в горах Кармель - где солдаты, по сценарию учений, находились в глубине ливанской территории.
Высокопоставленный офицер десантной бригады говорит: “Хизбалла” стала сильнее. Она стала более активной, более искусной, она знает, как маневрировать своими силами. Нам нужно к этому готовиться, “Хизбалла” будет воевать на своей территории - и ей будем помогать ливанская армия. Лично я поздравляю “Хизбаллу” с ее достижениями. Она стала второй после нас сильнейшей армией на Ближнем Востоке. Их боевые действия в Ираке помогли им превратиться в регулярную армию. Когда мы воюем против иррегулярных сил - оперативные вызовы куда серьезнее, чем в войне против регулярных частей, и правила игры меняются. “Хизбалла”, с ее накопленным опытом, улучшила свои боевые качества, но это работает и на нас”.
Одновременно газета Гаарец сообщает о том, что весной этого года планируются крупнейшие учения десантников за последние пять лет. Предусматривается выброс всей десантной бригады в полном составе в Негеве, включая тяжелую технику.
Израиль в случае масштабной войны с “Хизбаллой” не ограничится действиями спецназа и десантников. на встрече с высшим военным командованием Израиля министр обороны Авигдор Либерман заявил о создании “огромной сети ракет класса земля-земля”, которая станет противовесом ракетному арсеналу “Хизбаллы”, насчитывающему 100-150 тысяч ракет.
Артиллерийский Корпус Армии Обороны Израиля находится в процессе значительной перестройки обучения, доктрины и оснащения. Артиллеристы стремятся отвечать требованиям современного поля боя и боевым обстановке, характеризующей войну против негосударственных военизированных групп.
“Сегодня мы имеем дело с определением цели, будь то окно в специфической квартиры в определенном здании или вход в тоннель. .. Сегодня мы способны замкнуть круг в очень короткий промежуток времени, и мы становимся все более точными и все более летальными”. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Израильский Артиллерийский Корпус готовится к будущей войне".
Либерман предупредил: “Если на севере разразится конфликт, сухопутная операция остается вариантом. мы не позволим, чтобы повторились сцены 2006 года, когда жители Бейрута сидели на пляжах, а жители Тель-Авива прятались в бомбоубежищах”.
Министр строительства Израиля Йоав галант предупредил, что “Ливан вернется в каменный век”, в случае. если “Хизбалла” решится на военную акцию.