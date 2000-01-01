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Новый еврейским квартал в Хевроне: реакция Иордании | Фото:03.12 17:08   MIGnews.com

Новый еврейский квартал в Хевроне: реакция Иордании

Иордания осудила решение Израиля построить новый еврейский квартал на старом рынке в Хевроне.

С официальным заявлением выступил министр иностранных дел Иордании Айман Сафади, передает "Аруц Шева".

По его словам, Израиль своими действиями якобы подорвет мирные усилия и нарушит законы, а также конвенции. Сафади назвал израильские поселения незаконными и предостерег от продолжения строительства.

Отметим, что поручение министра обороны Нафтали Беннетта о том, что нужно предупредить муниципалитет Хеврона по поводу плана построить новый еврейский квартал, было обнародовано в воскресенье, 1 декабря.

На месте старых зданий рынка хотят построить новые дома. Мнения по этому поводу разделились. Лидер "Объединенного Арабского Списка" Айман Уда накинулся с критикой, многие политики поддержали.


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