03.12 17:08 MIGnews.com

Новый еврейский квартал в Хевроне: реакция Иордании

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Иордания осудила решение Израиля построить новый еврейский квартал на старом рынке в Хевроне.С официальным заявлением выступил министр иностранных дел Иордании Айман Сафади, передает "Аруц Шева".По его словам, Израиль своими действиями якобы подорвет мирные усилия и нарушит законы, а также конвенции. Сафади назвал израильские поселения незаконными и предостерег от продолжения строительства.Отметим, что поручение министра обороны Нафтали Беннетта о том, что нужно предупредить муниципалитет Хеврона по поводу плана построить новый еврейский квартал, было обнародовано в воскресенье, 1 декабря.На месте старых зданий рынка хотят построить новые дома. Мнения по этому поводу разделились. Лидер "Объединенного Арабского Списка" Айман Уда накинулся с критикой, многие политики поддержали.