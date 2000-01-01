Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Европа заступилась за Израиль: никто не хочет войны | Фото:03.11 21:15   MIGnews.com

Европа заступилась за Израиль: никто не хочет войны

Европейский Союз должен больше поддерживать Израиль в борьбе с "Хизбаллой" и Ираном.

Об этом сказали высокопоставленные члены Европейского парламента, которые посетили Израиль и проехались по флагманскому туннелю трансграничной атаки шиитской организации, передает The Jerusalem Post.

"Мы должны больше говорить об Израиле в Европейском Союзе, чтобы увидеть и понять угрозы, которые окружают страну, особенно со стороны "Хизбаллы" и Ирана", – сказала в интервью член Европарламента Каролина Эдтстадлер.

По ее словам, чем больше люди знают, тем больше они понимают Израиль, который заслуживает большей поддержки со стороны Евросоюза.

"Мы все хотим избежать войны, потому что она повлияет на весь мир, включая Европу", – добавила член Европарламента, которая впервые побывала в Израиле в октябре прошлого года.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:55
ХАМАС придумал подлый способ атаковать израильтян
21:33
Первые случаи гриппа в Израиле: вакцина уже прибыла в страну
20:50
ХАМАС: сбит израильский беспилотник
20:28
Разрушительный шторм добрался до Франции: первые данные  
19:59
Apple соблазняет израильтян новым серсивом, но Netflix лучше
19:27
Израиль: уровень безработицы взял курс на понижение
19:26
40% опрошенных: Кахоль Лаван развалится
19:01
Twitter заблокировал аккаунты ХАМАСа и Хизбаллы
18:37
Хакер из РФ опротестовал в Израиле решение об экстрадиции
18:14
Израильский заложник несколько раз переходил границу Газы
17:50
Израильский "борт №1" совершил первый успешный полет  
17:28
"Русские евреи" защищают Израиль
17:00
Арабские депутаты Кнессета начали голодовку
16:34
Гастроэнтеролог развеял главные мифы о хлебе
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus