03.11 21:15 MIGnews.com

Европа заступилась за Израиль: никто не хочет войны

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Европейский Союз должен больше поддерживать Израиль в борьбе с "Хизбаллой" и Ираном.Об этом сказали высокопоставленные члены Европейского парламента, которые посетили Израиль и проехались по флагманскому туннелю трансграничной атаки шиитской организации, передает The Jerusalem Post."Мы должны больше говорить об Израиле в Европейском Союзе, чтобы увидеть и понять угрозы, которые окружают страну, особенно со стороны "Хизбаллы" и Ирана", – сказала в интервью член Европарламента Каролина Эдтстадлер.По ее словам, чем больше люди знают, тем больше они понимают Израиль, который заслуживает большей поддержки со стороны Евросоюза."Мы все хотим избежать войны, потому что она повлияет на весь мир, включая Европу", – добавила член Европарламента, которая впервые побывала в Израиле в октябре прошлого года.