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`Адвокат Ольмерта не сел - спасла жена-прокурор` 03.11 12:44   MIGnews.com

"Адвокат Ольмерта не сел - спасла жена-прокурор"

Бывшая глава канцелярии премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта Шула Закен дала интервью Аеле Хасон на радио 103FM.

Шула поведала о том, “как управляется наша страна”.

Аела Хасон задала вопрос: “Скажи, Шула, как получилось, что адвокату Ури Мессеру, в сейфе которого хранились все наличные Ольмерта даже не предъявили обвинения?”

Шула ответила: “Что я могу тебе сказать? Сказать, что нашей страной правит полиция и офис государственной прокуратуры?Ты и так это знаешь”.

Хасон задала наводящий вопрос: “Ты думаешь, что это как-то связано с тем, что жена Мессера - высокопоставленный прокурор?”

Закен ответила: “Понятное дело. Это вопрос о том, как ты видишь мир. Есть факты. Ури Мессер держал доллары в сейфе. И он знал, откуда они взялись. Он все знал о долларах - от меня. Я ему сказала”.


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