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Мордехай Кедар: почему я требую расследовать убийство Рабина 03.11 11:41   MIGnews.com

Мордехай Кедар: почему я требую расследовать убийство Рабина

Доктор Мордехай Кедар, преподаватель Университета Бар-Илан, чье выступление на демонстрации в Петах-Тикве неделю назад породило политическую бурю, изложил свое взгляды в фейсбук.

Кедар не верит в официальную версию убийства Ицхак Рабина - и это породило взрыв бешенства среди левых.

Кедар пишет: "К несчастью, слишком многие вещи (объекты, документы и показания) не работают с официальной версией. Согласно израильской правоохранительной системе, если обвиняемый признает себя виновным, нет необходимости в стадии доказательств, и поэтому не было целостного комплексного расследования всего инцидента с убийства. Комитет судьи Шамгара расследовал только провалы охраны. Отсутствие полного расследования открыло дверь для возникновения множества теорий.

То, что я требую - правда, вся правда и ничего не кроме правды. С моей точки зрения, многие в Государстве Израиль требуют того же. Чтобы добраться до правды, необходима следственный комитет во главе с авторитетным юристом, который не является судьей. Расследование необходимо провести при соблюдении следующих десяти условий:

Следственная комиссия будет располагать мандатом на расследование всего, что может быть связано с убийством - и до убийства, и после него, без ограничений во времени, и конфисковать любые документы, имеющие отношение к делу.

Все материалы государственных архивов должны быть переданы комиссии.

В состав комиссии должны входить эксперты во всех релевантных сферах: баллистика, медицина и тому подобное.

У комиссии будут полномочия на вызов свидетелей и получении от них показаний.

Комиссии будет предоставлен бюджет, который позволит проводить следственные действия за границей.

Любому человеку, дающему показания перед комиссией, будет предоставлен полный иммунитет. Вариант: Свидетели смогут давать показания, не раскрывая своей идентичности. В этом случае, им будет присваиваться прозвище.

Все документы комиссии будут открытыми, и ничего не будут засекречивать.

Слушания комиссии будут открыты для публики, транслироваться по телевидению и в интернете.

В случае возникновения разногласий в самой комиссии по результатам расследования, будут опубликованы все мнения.

После публикации доклада и выводов комиссии всем будет предоставлена возможность прокомментировать ее решения. Комиссия должна будет предпринять действия по полученным замечаниям".


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