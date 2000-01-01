Сотни показаний: Биби и Элович действовали независимо
По сообщениям в израильских СМИ, первый день досудебных слушаний по коррупционным делам премьер-министра Биньямина Нетаниягу в офисе юридического советника правительства Авихая Мандельблитта продолжался более 11 часов.
Адвокаты Нетаниягу представили сотни страниц доказательств и свидетельств. опровергающих обвинения в отношении их клиента.
Официальные лица в прокуратуре, однако, сообщили, что “не удивлены” новыми свидетельствами и “знакомы” с ними.
Защита подготовила документ объемом в несколько сотен страниц. Он основан на исследовании, составленном бывшим офицером полиции Ави Вайсом.
Документ содержит выдержки из заявлений различных официальных лиц в индустрии связи, или тех, кто так или иначе был связан с деятельностью премьера в этой сфере. Защита пытается доказать, что Нетаниягу руководствовался в своих действиях исключительно мнением профессионалов. Защита пытается доказать, что Нетаниягу и владелец Безек Шауль Элович действовали независимо друг от друга и никак не координировали своих действий.
Адвокаты также утверждают, что Нетаниягу не требовал от Эловича “благоприятного освещения” своей деятельности на принадлежавшем тому портале walla, и не знал о том, что подобного рода материалы публиковались порталом.
Защита также утверждает, что Нетаниягу не было известно о том, что его жена Сара, и сын , Яир требовали публикации таких материалов порталом.
Одним из утверждений обвинения является тот факт, что в 2015 году Нетаниягу уволил генерального директора министерства связи Ави Бергера, из-за того, что тот выступил против слияния Безек и Yes, чего добивался Элович. Бергер был заменен на союзника Нетаниягу Шломо Фильбера, который теперь выступает в качестве государственного свидетеля по делу 4000.
По данным 13-го канала израильского ТВ, защита представит доказательства того, что Бергер в реальности не выступал против слияния Безек и Yes.
Команда адвокатов также поставила под вопрос легитимность претензий правоохранительной системы относительно связей премьера с медиа, указав на то, что такие связи с различными публицистами характерны для всех израильских политиков. Дело станет “нечестным прецедентом”, при том, что “преступления” Нетаниягу были совершены пять лет назад.
Израильские СМИ сообщают, что атмосфера во время слушаний была “дружественной и профессиональной”.
Один из адвокатов Нетаниягу, Рон Каспи, во время слушаний вышел к прессе и сообщил. что “верит” в юридическую систему и ее высших представителей.
Также сообщается о том, что команда защиты Нетаниягу надеется на то, что ей дадут возможность продлить слушания по делу 4000 еще на два -три дня - после того, как Мандельблитт уже согласился продлить слушания по делам Нетаниягу с двух до четырех дней.