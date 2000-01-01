03.10 09:09 MIGnews.com

Сотни показаний: Биби и Элович действовали независимо

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По сообщениям в израильских СМИ, первый день досудебных слушаний по коррупционным делам премьер-министра Биньямина Нетаниягу в офисе юридического советника правительства Авихая Мандельблитта продолжался более 11 часов.Адвокаты Нетаниягу представили сотни страниц доказательств и свидетельств. опровергающих обвинения в отношении их клиента.Официальные лица в прокуратуре, однако, сообщили, что “не удивлены” новыми свидетельствами и “знакомы” с ними.Защита подготовила документ объемом в несколько сотен страниц. Он основан на исследовании, составленном бывшим офицером полиции Ави Вайсом.Документ содержит выдержки из заявлений различных официальных лиц в индустрии связи, или тех, кто так или иначе был связан с деятельностью премьера в этой сфере. Защита пытается доказать, что Нетаниягу руководствовался в своих действиях исключительно мнением профессионалов. Защита пытается доказать, что Нетаниягу и владелец Безек Шауль Элович действовали независимо друг от друга и никак не координировали своих действий.Адвокаты также утверждают, что Нетаниягу не требовал от Эловича “благоприятного освещения” своей деятельности на принадлежавшем тому портале walla, и не знал о том, что подобного рода материалы публиковались порталом.Защита также утверждает, что Нетаниягу не было известно о том, что его жена Сара, и сын , Яир требовали публикации таких материалов порталом.Одним из утверждений обвинения является тот факт, что в 2015 году Нетаниягу уволил генерального директора министерства связи Ави Бергера, из-за того, что тот выступил против слияния Безек и Yes, чего добивался Элович. Бергер был заменен на союзника Нетаниягу Шломо Фильбера, который теперь выступает в качестве государственного свидетеля по делу 4000.По данным 13-го канала израильского ТВ, защита представит доказательства того, что Бергер в реальности не выступал против слияния Безек и Yes.Команда адвокатов также поставила под вопрос легитимность претензий правоохранительной системы относительно связей премьера с медиа, указав на то, что такие связи с различными публицистами характерны для всех израильских политиков. Дело станет “нечестным прецедентом”, при том, что “преступления” Нетаниягу были совершены пять лет назад.Израильские СМИ сообщают, что атмосфера во время слушаний была “дружественной и профессиональной”.Один из адвокатов Нетаниягу, Рон Каспи, во время слушаний вышел к прессе и сообщил. что “верит” в юридическую систему и ее высших представителей.Также сообщается о том, что команда защиты Нетаниягу надеется на то, что ей дадут возможность продлить слушания по делу 4000 еще на два -три дня - после того, как Мандельблитт уже согласился продлить слушания по делам Нетаниягу с двух до четырех дней.