03.10 17:42 MIGnews.com

Дери-Ганцу: соглашайся с Нетаниягу, теперь твоя очередь

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Председатель ШАС Арье Дери призвал лидера "Кахоль Лаван" Бенни Ганца присоединиться к правительству единства с Биньямином Нетаниягу.Об этом сообщает The Times of Israerl.Согласно предложению президенту, Нетаниягу и Ганц должны разделить исполнение обязанностей премьер-министра по два года каждый."Существует высокая вероятность того, что Кнессет снова разойдется. Это настоящий кризис и большая проблема для экономики и нашей безопасности. Я обращаю внимание на одного человека, – Бенни Ганца. Я всегда защищал его, когда на него нападали, и защищаю его до сегодняшнего дня", – подчеркнул Дери.Он добавил, что Нетаниягу пошел на большие уступки в своем предложении о создании правительства единства и сделал очень щедрое предложение."Я не знаю, согласился бы я сам сделать такое щедрое предложение, но он сделал это. Теперь твоя очередь", – резюмировал Дери.