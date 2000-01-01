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Дери-Ганцу: соглашайся с Нетаниягу, теперь твоя очередь 03.10 17:42   MIGnews.com

Дери-Ганцу: соглашайся с Нетаниягу, теперь твоя очередь

Председатель ШАС Арье Дери призвал лидера "Кахоль Лаван" Бенни Ганца присоединиться к правительству единства с Биньямином Нетаниягу.

Об этом сообщает The Times of Israerl.

Согласно предложению президенту, Нетаниягу и Ганц должны разделить исполнение обязанностей премьер-министра по два года каждый.

"Существует высокая вероятность того, что Кнессет снова разойдется. Это настоящий кризис и большая проблема для экономики и нашей безопасности. Я обращаю внимание на одного человека, – Бенни Ганца. Я всегда защищал его, когда на него нападали, и защищаю его до сегодняшнего дня", – подчеркнул Дери.

Он добавил, что Нетаниягу пошел на большие уступки в своем предложении о создании правительства единства и сделал очень щедрое предложение.

"Я не знаю, согласился бы я сам сделать такое щедрое предложение, но он сделал это. Теперь твоя очередь", – резюмировал Дери.


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