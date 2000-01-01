Дери-Ганцу: соглашайся с Нетаниягу, теперь твоя очередь
Председатель ШАС Арье Дери призвал лидера "Кахоль Лаван" Бенни Ганца присоединиться к правительству единства с Биньямином Нетаниягу.
Об этом сообщает The Times of Israerl.
Согласно предложению президенту, Нетаниягу и Ганц должны разделить исполнение обязанностей премьер-министра по два года каждый.
"Существует высокая вероятность того, что Кнессет снова разойдется. Это настоящий кризис и большая проблема для экономики и нашей безопасности. Я обращаю внимание на одного человека, – Бенни Ганца. Я всегда защищал его, когда на него нападали, и защищаю его до сегодняшнего дня", – подчеркнул Дери.
Он добавил, что Нетаниягу пошел на большие уступки в своем предложении о создании правительства единства и сделал очень щедрое предложение.
"Я не знаю, согласился бы я сам сделать такое щедрое предложение, но он сделал это. Теперь твоя очередь", – резюмировал Дери.