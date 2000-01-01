03.10 16:01 MIGnews.com

Ганц:Нетаниягу – единственное препятствие для правительства

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Лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц назвал Биньямина Нетаниягу "единственным препятствием" на пути к правительству единства.Как сообщает The Times of Israel, он заявил, что поддерживает формирование правительства единства после выборов, которые прошли в прошлом месяце."Израилю нужен премьер-министр, который мог бы заботиться о нуждах своих граждан, а не о его юридических затруднениях. Правительство единства, а не правительство иммунитета. Лучшее для Израиля – это правительство единства на основе принципов", – подчеркнул он.Ганц добавил, что надеется на возможность Нетаниягу доказать свою невиновность в трех делах о взяточничестве, с которыми он столкнулся."Я не хочу видеть премьер-министра за решеткой. Я не хочу видеть вас осужденным за уголовные преступления", – подчеркнул он.