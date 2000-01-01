Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Эдельштейн о возможности выборов нового лидера Ликуда 03.10 10:48   MIGnews.com

Эдельштейн о возможности выборов нового лидера Ликуда

Спикер Кнессета Юли Эдельштейн в интервью Решет Бет прокомментировал слухи о том, что в случае, если Биньямину Нетаниягу за 21 день не удастся сформировать новое правительство, Ликуд выберет нового лидера.

Эдельштейн заявил: “На настоящий момент я не слышу, чтобы выдвигались кандидаты или говорили о праймериз. Разговоры о будущих праймериз только вредят. Я не думаю, что руководство Ликуда через 21 день скажет Нетаниягу: Мы продолжим отсюда. Я слышал и читал в твиттере, что я мог бы стоять во главе - но в партии, в которой эти люди состоят выборов нет”.

В то же время, Эдельштейн не отвергает вероятности того, что в будущем может выдвинуть свою кандидатуру: “Я не отвергаю никаких возможностей. До сегодняшнего дня у меня неплохо получалось”.

Эдельштейн прокомментировал тупик в коалиционных переговорах с Кахоль Лаван: “К несчастью, в Кахоль Лаван отвергли предложение президента, возможно, по своим собственным внутренним мотивам. Важно, чтобы Ликуд сформировал правительство, и чтобы мы не пошли на выборы в третий раз. Премьер-министр прилагает к этому все усилия. Я очень расстроен из-за того, что мы не видим подобных усилий  у другой стороны. Если вы хотите сформировать правительство - это возможно на основании того, что уже есть”.

Эдельштейн также подчеркнул, что готов пойти на личные уступки и согласиться на ротацию поста спикера Кнессета: “Ради того, чтобы сформировать правительство, я готов временно отказаться от кресла спикера Кнессета”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:51
"Никакого прорыва": встреча Нетаниягу и Либермана окончена
11:29
Адвокат Нетаниягу: "Мы уверены - дело закроют"
11:16
НДИ готовится предложить серию спорных законопроектов
11:02
Депутатов правых партий просят не атаковать Либермана
10:33
Израильская Академия Велоспорта заменит российскую Катюшу
10:24
Могут ли палестинцы провести новые выборы?
10:02
Посланник ЕС на Ближнем Востоке против аннексии Израиля
09:37
Предъявят обвинения - Нетаниягу снимет с себя обязанности
09:17
Сирия, Россия и Иран проводят совместные военные учения
09:09
Сотни показаний: Биби и Элович действовали независимо
09:03
Сирия: журналисты сняли секретную пещеру джихадистов
08:49
Похороны двух арабских братьев переросли в протест
08:47
У Нетаниягу — "очень щедрое" предложение для Либермана
07:21
"Меркель оскорбляет память о Холокосте, поддерживая Иран"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus