03.10 10:48 MIGnews.com

Эдельштейн о возможности выборов нового лидера Ликуда

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Спикер Кнессета Юли Эдельштейн в интервью Решет Бет прокомментировал слухи о том, что в случае, если Биньямину Нетаниягу за 21 день не удастся сформировать новое правительство, Ликуд выберет нового лидера.Эдельштейн заявил: “На настоящий момент я не слышу, чтобы выдвигались кандидаты или говорили о праймериз. Разговоры о будущих праймериз только вредят. Я не думаю, что руководство Ликуда через 21 день скажет Нетаниягу: Мы продолжим отсюда. Я слышал и читал в твиттере, что я мог бы стоять во главе - но в партии, в которой эти люди состоят выборов нет”.В то же время, Эдельштейн не отвергает вероятности того, что в будущем может выдвинуть свою кандидатуру: “Я не отвергаю никаких возможностей. До сегодняшнего дня у меня неплохо получалось”.Эдельштейн прокомментировал тупик в коалиционных переговорах с Кахоль Лаван: “К несчастью, в Кахоль Лаван отвергли предложение президента, возможно, по своим собственным внутренним мотивам. Важно, чтобы Ликуд сформировал правительство, и чтобы мы не пошли на выборы в третий раз. Премьер-министр прилагает к этому все усилия. Я очень расстроен из-за того, что мы не видим подобных усилий у другой стороны. Если вы хотите сформировать правительство - это возможно на основании того, что уже есть”.Эдельштейн также подчеркнул, что готов пойти на личные уступки и согласиться на ротацию поста спикера Кнессета: “Ради того, чтобы сформировать правительство, я готов временно отказаться от кресла спикера Кнессета”.