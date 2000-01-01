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Корбину подыскали место для выступления 03.08 10:42   MIGnews.com

Корбину подыскали место для выступления

Лейбористская партия Британии, которую обвиняют в антисемитизме, предложила лидеру фракции Джереми Корбину выступить в Лондонском еврейском музее. Сообщается, что он искал "подходящее" место для выступления, которое состоится на следующей неделе.

Партия, которая столкнулась со скандалами якобы из-за антиеврейских настроений внутри партии, Корбин отрицал все обвинения.

Мероприятие может состояться уже в понедельник, 6 августа, хотя главный исполнительный директор музея сообщил, что выступление Корбина еще не согласовано - существует неопределенность в отношении его речи, пишет Times Of Israel.


На мероприятие будет приглашен Британский совет по делам евреев и Совет по еврейскому лидерству, но ни одна организация пока не получила приглашение.

Ранее в четверг председатель правления, главный представитель организации Anglo Jewish, Мария Ван дер Зил потребовала, чтобы Корбин публично извинился по поводу антисемитизма в своей партии и принял принципы IHRA.


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