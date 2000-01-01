03.08 10:42 MIGnews.com

Корбину подыскали место для выступления

Can't think of a time when I have had so many emails and texts in so short a time from people all saying the same thing: if @JewishMuseumLDN hosts Corbyn next week they will never set foot in it again https://t.co/4dG6zs4Agp — Stephen Pollard (@stephenpollard) 2 августа 2018 г.

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Лейбористская партия Британии, которую обвиняют в антисемитизме, предложила лидеру фракции Джереми Корбину выступить в Лондонском еврейском музее. Сообщается, что он искал "подходящее" место для выступления, которое состоится на следующей неделе.Партия, которая столкнулась со скандалами якобы из-за антиеврейских настроений внутри партии, Корбин отрицал все обвинения.Мероприятие может состояться уже в понедельник, 6 августа, хотя главный исполнительный директор музея сообщил, что выступление Корбина еще не согласовано - существует неопределенность в отношении его речи, пишет Times Of Israel.На мероприятие будет приглашен Британский совет по делам евреев и Совет по еврейскому лидерству, но ни одна организация пока не получила приглашение.Ранее в четверг председатель правления, главный представитель организации Anglo Jewish, Мария Ван дер Зил потребовала, чтобы Корбин публично извинился по поводу антисемитизма в своей партии и принял принципы IHRA.