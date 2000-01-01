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Эрдан обещает создать подразделение по борьбе с расизмом | Фото:03.07 17:27   MIGnews.com

Эрдан обещает создать подразделение по борьбе с расизмом

Лидеры эфиопско-израильской общины встретились с министром общественной безопасности Гиладом Эрданом и исполняющим обязанности комиссара полиции Моти Коэном, чтобы призвать протестующих не прибегать к насилию.

Об этом в среду, 3 июля, сообщает The Times of Israel.

Во вторник сотни демонстрантов столкнулись с полицией, в результате чего более 110 полицейских получили ранения и по меньшей мере 160 протестующих были арестованы.

В ходе встречи господин Эрдан пообещал создать внутреннее подразделение в полиции для мониторинга заявлений о расизме и отслеживания применения дисциплинарных мер к сотрудниками, замеченным в расистских инцидентах, говорится в опубликованном сегодня заявлении полиции.

Протесты последовали за убийством в воскресенье полицейским при исполнении обязанностей 19-летнего израильтянина эфиопского происхождения.


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