Эрдан обещает создать подразделение по борьбе с расизмом
Лидеры эфиопско-израильской общины встретились с министром общественной безопасности Гиладом Эрданом и исполняющим обязанности комиссара полиции Моти Коэном, чтобы призвать протестующих не прибегать к насилию.
Во вторник сотни демонстрантов столкнулись с полицией, в результате чего более 110 полицейских получили ранения и по меньшей мере 160 протестующих были арестованы.
В ходе встречи господин Эрдан пообещал создать внутреннее подразделение в полиции для мониторинга заявлений о расизме и отслеживания применения дисциплинарных мер к сотрудниками, замеченным в расистских инцидентах, говорится в опубликованном сегодня заявлении полиции.
Протесты последовали за убийством в воскресенье полицейским при исполнении обязанностей 19-летнего израильтянина эфиопского происхождения.