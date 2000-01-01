03.06 10:02 MIGnews.com

Нетаниягу внесет план по аннексии на рассмотрение в Кнессет

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу предложит план по применению суверенитета над частями Западного берега отдельно от мирного плана администрации Дональда Трампа.В докладе Решет Бет говорится, что премьер-министр решил представить план суверенитета для голосования в Кнессете без общего рассмотрения "сделки века".Нетаниягу также публично объявит о своей поддержке возобновления переговоров об окончательном статусе с Палестинской администрацией на основе ближневосточного мирного плана. Однако без прямой ссылки на палестинскую государственность или поддержки создания палестинского государства.В ответ на доклад канцелярия премьер-министра заявила, что "премьер-министр вновь заявляет, что он привержен проведению переговоров на основе плана Трампа и в то же время продолжит выполнение своего плана по суверенитету".Лидеры поселений и другие правые критики "сделки века" выразили обеспокоенность тем, что план Нетаниягу по применению суверенитета может привести к признанию Израилем палестинской государственности или, по крайней мере, к официальному заявлению Израиля о намерении поддержать создание палестинского государства.