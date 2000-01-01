03.06 10:19 MIGnews.com

У мэра Хайфы нет денег на "глупости" - израильские флаги

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Канал Хадашот Хайфа рассказал о мерах по укреплению бюджета города, предпринимаемых мэром, Эйнат Калиш-Ротем.Мэр заявила: "Мы урезали бюджет на флаги , вывешиваемые в День Независимости. Мы не можем разбазаривать денег на глупости. На эти средства лучше починить две улицы".Госпожа Калиш-Ротем не сообщила, удалось ли ей починить на сэкономленные средства улицы, и если да, то какие.