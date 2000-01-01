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НДИ: налогообложение иностранного финансирования | Фото:03.05 09:41   MIGnews.com

НДИ: налогообложение иностранного финансирования

Партия "НДИ" бывшего министра обороны Авигдора Либермана попросила добавить в свой коалиционный договор принятие закона о налогообложении иностранного финансирования, сообщил Исраэль Хайом. Высокопоставленный чиновник партии пообещал, что новое правительство будет работать над уменьшением влияния иностранных правительств на внутренние проблемы Израиля.

"Существует тенденция, когда десятки политических пропагандистов и юридических организаций стремятся изменить характер Государства Израиль изнутри", - сказал источник. "Среди организаций, получающих финансирование, есть организации, предоставляющие юридическую помощь террористам в Верховном суде и действующие против солдат ЦАХАЛа".

Законопроект "НДИ" направлен на сокращение участия левых организаций, большинство из которых нарушают закон Израиля о прозрачности. Закон, принятый в июле 2016 года, обязывает неправительственные организации (НПО) раскрывать свои источники иностранного финансирования.


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