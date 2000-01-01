03.05 09:41 MIGnews.com

НДИ: налогообложение иностранного финансирования

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Партия "НДИ" бывшего министра обороны Авигдора Либермана попросила добавить в свой коалиционный договор принятие закона о налогообложении иностранного финансирования, сообщил Исраэль Хайом. Высокопоставленный чиновник партии пообещал, что новое правительство будет работать над уменьшением влияния иностранных правительств на внутренние проблемы Израиля."Существует тенденция, когда десятки политических пропагандистов и юридических организаций стремятся изменить характер Государства Израиль изнутри", - сказал источник. "Среди организаций, получающих финансирование, есть организации, предоставляющие юридическую помощь террористам в Верховном суде и действующие против солдат ЦАХАЛа".Законопроект "НДИ" направлен на сокращение участия левых организаций, большинство из которых нарушают закон Израиля о прозрачности. Закон, принятый в июле 2016 года, обязывает неправительственные организации (НПО) раскрывать свои источники иностранного финансирования.