03.05 14:02 MIGnews.com

"Ликуд" и "Союз правых партий" провели переговоры

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Представители "Ликуда" встретились в пятницу, 3 мая, с членами "Союза правых партий" для переговоров по коалиции, в ходе которых ультраправая фракция выдвинула условия для вступления в правительство. Обе стороны снова встретятся в начале следующей недели."Союз правых партий" требует аннексировать все израильские поселения на Западном берегу, а также поддержать законодательство, которое предоставило бы премьер-министру де-факто иммунитет от судебного преследования. Об этом пишет The Times of Israel.В преддверии переговоров с "Ликудом" "Союз правых партий" настаивал на длинном списке дополнительных требований, начиная от министерских портфелей высокого уровня и заканчивая законопроектом, который мог бы ослабить полномочия Верховного суда в качестве проверки Кнессета. Условия для вступления в правительство включают в себя назначение Рафи Переца министром образования, а Бецалеля Смотрича - министром юстиции.Они также требуют, чтобы правительство спонсировало расширенную версию так называемого "норвежского закона", которая позволила бы любому депутату, назначенному на должность в кабинете министров, временно уйти в отставку из Кнессета, тем самым позволяя следующему в очереди на список их партии войти в парламент. Партия также просит учредить министерский комитет во главе с членом "Союза правых партий", который будет отвечать за легализацию поселений на всем Западном берегу.Фракция также добивается упразднения гражданской администрации, органа Министерства обороны, ответственного за управление большей частью правительственной бюрократии для израильских поселенцев. Вместо этого такие разрешения будут предоставлены соответствующими государственными учреждениями.В списке партии есть требование аннулировать Закон о разъединении, что позволило бы израильтянам вернуться в четыре поселения на северном Западном берегу, которые были эвакуированы в 2005 году при уходе из Газа.