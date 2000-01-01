03.05 08:19 MIGnews.com

Нетаниягу: Сторонников абсурдных резолюций ЮНЕСКО все меньше

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу с супругой присутствовали на приеме для дипломатического корпуса по случаю 69-го Дня независимости Израиля, состоявшемся в президентском дворце во вторник, 2 мая.Из выступления премьер- министра Биньямина Нетаниягу:"Число сторонников абсурдных резолюций ЮНЕСКО снижается. Я рад сообщить, что это уже происходит: с 32 до 26 стран, а теперь - до 22. Сегодня воздерживаются или поддерживают Израиль в ходе голосований больше стран, чем тех, кто голосует против Израиля. Но моя цель – добиться того, чтобы антиизраильских голосований в ЮНЕСКО больше не было.В прошлом году ЮНЕСКО отверг историческую связь еврейского народа с Храмовой горой. Вы можете себе это представить? 3000 лет назад царь Соломон построил на этой горе Храм, который был впоследствии восстановлен, отстроен заново, вернувшимися из вавилонского изгнания евреями, освобожденными царем Киром Великим; тот самый Храм, который посетил Иисус и где он опрокинул столы меновщиков. Он сделал это не в гималайском монастыре, а в еврейском храме, здесь. Тем не менее, год назад ЮНЕСКО решил, что мы не имеем никакого отношения к Храмовой горе. В этом году подобное сказано не было, то есть в театре абсурда происходят некоторые положительные сдвиги. Было даже заявлено, что иудаизм связан в некоторой степени с Иерусалимом, то есть прогресс налицо. Но впереди еще долгий путь, предстоит много работы по прекращению этого идиотизма.Сто сенаторов, представителей демократической и республиканской партий, все сто человек, направили в адрес генсека ООН письма с призывом: хватит! Абсурд, творящийся в отношении Израиля, должен прекратиться.Разрыв между нашими двусторонними отношениями, развивающимися и крепнущими, и между многосторонней дипломатией все еще существует. Он, конечно, сокращается с каждым годом, но если я могу выразить свое пожелание, то я хочу, чтобы он исчез, так же, как я хочу, чтобы вы экономили время на дорогу и, как предложил президент, перевели посольства ваших стран в Иерусалим, вечную столицу Израиля вот уже 3000 лет.69 лет государственной независимости - это 69 лет гордости. Еврейский народ больше не беспомощен, не беззащитен, больше не бездомен. Мы используем нашу силу во благо: заботимся о раненых сирийцах, предотвращаем теракты, являем собой пример того, каким мог бы быть наш многострадальный регион, как он должен выглядеть. Только представьте себе больше городов, подобных Тель-Авиву и меньше городов, подобных Алеппо.Несмотря на вопли и крики ненависти со стороны Ирана и палестинских кругов, стремящихся уничтожить Израиль, мы никуда не отсюда не денемся. Израиль находится здесь, чтобы остаться здесь навсегда. Он становится все сильнее, все прогрессивнее, он процветает и ищет мира. Я благодарю вас всех за то, что вы отмечаете этот замечательный праздник с нами.Спасибо всем. До встречи в следующем году в Иерусалиме".