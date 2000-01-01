Россия перебросила в Сирию новейший разведывательный самолет
Российские силы в Сирии получили новейший самолет раннего предупреждения A-50U.
Самолет прибыл на базу Хмеймим через несколько дней после американского удара крылатыми ракетами по военному аэропорту Шайрат.
Самолет оборудован радаром Вега-Шмель-М, способным распознавать запуски баллистических ракет и вылет реактивных истребителей на расстоянии до 650 км. Он также может распознавать наземные цели в радиусе до 300 км.
A-50U может совершать операции управления и командования , направлять дружественные истребители, и следить за несколькими вражескими истребителями одновременно. Самолет может оставаться в воздухе 9 часов.
На прошлой неделе глава оперативного департамента российского Генштаба заявил о создании многоуровневой системы контроля за всем воздушным пространством Сирии с российской авиабазы в Хмеймим.