03.05 17:26 MIGnews.com

Россия перебросила в Сирию новейший разведывательный самолет

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Российские силы в Сирии получили новейший самолет раннего предупреждения A-50U.Самолет прибыл на базу Хмеймим через несколько дней после американского удара крылатыми ракетами по военному аэропорту Шайрат.Самолет оборудован радаром Вега-Шмель-М, способным распознавать запуски баллистических ракет и вылет реактивных истребителей на расстоянии до 650 км. Он также может распознавать наземные цели в радиусе до 300 км.A-50U может совершать операции управления и командования , направлять дружественные истребители, и следить за несколькими вражескими истребителями одновременно. Самолет может оставаться в воздухе 9 часов.На прошлой неделе глава оперативного департамента российского Генштаба заявил о создании многоуровневой системы контроля за всем воздушным пространством Сирии с российской авиабазы в Хмеймим.