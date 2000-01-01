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Ицхак Герцог призывает Нетаниягу к отставке из-за нелегалов | Фото: U.S. Department of State/Flickr03.04 16:22   MIGnews.com

Ицхак Герцог призывает Нетаниягу к отставке из-за нелегалов

Политики левого и левоцентристского лагеря атаковали премьер-министра Биньямина Нетаниягу за отмену подписанного с ООН плана по решению мигрантского кризиса, в рамках которого 16 250 африканских нелегалов должны были быть высланы из Израиля в страны Запада.

В частности лидер парламентской оппозиции Ицхак Герцог призвал его уйти в отставку.

"Существует только один способ борьбы с тем театром абсурда, который мы наблюдали вчера, и это требование, чтобы главный актер покинул сцену. Резкая смена мнения Нетаниягу по этому поводу как ничто иное раскрывает слабость и истерию премьер-министра, решения которого неоднократно критиковались политиками. Отмена международного соглашения, которое могло бы обеспечить разумное решение проблемы, вызовет юридические, дипломатические и гуманитарные проблемы", - сказал он.

Лидер ультралевого "Мереца" Тамар Зандберг назвала решение Нетаниягу доказательством отсутствия у него политики и заявила, что он действует в интернете, как огрызающийся подросток.

Председатель парламентской фракции "Еш Атид" Офер Шелах обвинил премьера в том, что его решение опозорило Израиль на международной арене, из-за чего теперь ни одна страна не захочет заключать сделки с Еврейским государством.
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